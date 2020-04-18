18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Falcao Boca’ya

Falcao Boca’ya
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. 'un Galatasaray ile yollarını ayıracağı söylenen 'ya teklif götürdüğü belirtildi.

Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. 'un Galatasaray ile yollarını ayıracağı söylenen 'ya teklif götürdüğü belirtildi. Arjantin basınında çıkan haberlere göre "Boca Juniors, Fal-cao'nun çocukluk arkadaşları vasıtasıyla onun aklını çelmeye çalışıyor" yazdı. Falcao, Boca'nın ezeli rakibi altyapısında yetişmişti.
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