18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Okay Yokuşlu'dan Galatasaray'a kötü haber

Okay Yokuşlu'dan G.Saray'a kötü haber
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2020

Son dakika haberine göre; ekibi 'da devam eden ve adı transferde ile anılan milli futbolcu , geleceği hakkında konuştu.

İspanya ekiplerinden 'da forma giyen 'dan 'a kötü haber... İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada şu an için 'e dönmeyi düşünmediğini söyledi.

"ASLA OLMAZ DİYEMİYORUM"

Okay, Galatasaray iddialarıyla ilgili, "'ye dönme konusunda asla olmaz diyemiyorum. Şu an için gündemimde yok ancak bir gün ülkeme geri dönebilirim" açıklamasını yaptı.

Takımdan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif... haberin devamı

"DAHA BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İSTERİM"

Yıldız futbolcu, hedefini daha büyük takımlarda oynamak olduğunu belirtip, Celta Vigo benim için önemli bir kulüp ve burada çok mutluyum. Ancak her futbolcu gibi ben de zamanı geldiğinde daha büyük kulüplerde oynamak isterim" ifadesini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Takımdan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif... Takımdan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...
G.Saray'ın transferini Jardel bitiriyor! İşte Falcao'nun yerine gelecek isim G.Saray'ın transferini Jardel bitiriyor! İşte Falcao'nun yerine gelecek isim
Lemina birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan... Lemina birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör