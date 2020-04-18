Okay Yokuşlu'dan Galatasaray'a kötü haber
Son dakika haberine göre; La Liga ekibi Celta Vigo'da devam eden ve adı transferde Galatasaray ile anılan milli futbolcu Okay Yokuşlu, geleceği hakkında konuştu.
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'dan Galatasaray'a kötü haber... İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada şu an için Süper Lig'e dönmeyi düşünmediğini söyledi.
"ASLA OLMAZ DİYEMİYORUM"
Okay, Galatasaray iddialarıyla ilgili, "Türkiye'ye dönme konusunda asla olmaz diyemiyorum. Şu an için gündemimde yok ancak bir gün ülkeme geri dönebilirim" açıklamasını yaptı.
"DAHA BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İSTERİM"
Yıldız futbolcu, hedefini daha büyük takımlarda oynamak olduğunu belirtip, Celta Vigo benim için önemli bir kulüp ve burada çok mutluyum. Ancak her futbolcu gibi ben de zamanı geldiğinde daha büyük kulüplerde oynamak isterim" ifadesini kullandı.
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