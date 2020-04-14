14 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim’den müjde

Fatih Terim’den müjde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Türkiye'nin en başarılı teknik direktörlerinden koronavirüs mücadelesinden de başarıyla ayrıldı. Tecrübeli hocanın karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.

Tarihler 23 Mart'ı gösterdiğinde tecrübeli hoca, sosyal medyadan korona pozitif olduğunu açıklayarak herkesi üzen gelişmeyi duyurmuştu. Hastanedeki tedavisi bir hafta süren Terim, klinik verileri iyi çıkınca 30 Mart'ta evinde izolasyona çekildi. 14 günlük karantina süresi dün doldu. Sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtilen 'in sıkıntılı günleri de tamamlanmış oldu. Ailesiyle aralarındaki duvarları kaldıran sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Galatasaray'daki mesaisine de yeniden başlayabilecek. Ancak, 66 yaşında olması ve risk grubuna tabi olması nedeniyle yasakların kalkmasını bekleyecek.

TAKİPTE

Evinde scout ekibinin belirlediği isimleri izleyen Fatih Terim ayrıca futbolcularının yaptığı bireysel antrenmanları da yakından takip ediyor. Oyuncularını ekstra sezona hazırlamak için zaman zaman moral motivasyon konuşmaları da yapıyor.

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