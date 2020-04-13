Didier Drogba'dan örnek hareket! Corona virüsü...
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen, Afrika'nın efsane futbolcuları arasına adını yazdıran Didier Drogba, corona virüsüyle mücadele kapsamında örnek bir harekete imza attı. 42 yaşındaki eski golcü, sahip olduğu vakfın hastanesini devletin kullanımına açtı.
Galatasaraylı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Fildişi Sahilli eski yıldız Didier Drogba, corona virüsü ile mücadelede örnek bir harekete imzasını attı.
L'Equipe'te yer alan habere göre Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nde 2016 yılında hayatını kaybeden eski Fildişili futbolcu Laurent-Pokou'nun adına başkent Abidjan'da kurmuş olduğu hastaneyi corona virüsü ile mücadele için devletin kullanımına açtı.
42 yaşındaki eski futbolcuya teşekkür eden Drogba vakfının yöneticisi Mariam Breka, "Vatansever davranışı nedeniyle Drogba'ya minnet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Corona virüsünün dünyada görülmesinden itibaren bir Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'nde şu ana kadar 533 vaka kayıtlara geçti ve 5 kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti.
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