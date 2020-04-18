18 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, gelecek isimlerin planlanması yapılırken kadrodaki isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusuna teklif yapıldığı ortaya çıktı. Peki, hangi takım kimi istiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 17:22
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Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Önümüzdeki sezon için kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında girişimlerine şimdiden başlayan Galatasaray için bu günlerde birçok transfer söylentisi gelmeye devam ediyor.

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Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Bu sezon için şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon da ligi zirvede tamamlayarak taraftarına çifte mutluluk yaşatmak istiyor...

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Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırırken sezon sonunda yollarını ayıracağı bazı isimler de netleşmişti.

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Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek birçok futbolcuyla yollarını ayıracak olan Aslan'da bazı isimler için teklifler gelmeye devam ediyor.

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Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Bu doğrultuda yabancı kaynaklarda söylentiler artarken bir gelişmede Mariano için yaşandı.

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