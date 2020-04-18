Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, gelecek isimlerin planlanması yapılırken kadrodaki isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusuna teklif yapıldığı ortaya çıktı. Peki, hangi takım kimi istiyor? İşte detaylar...