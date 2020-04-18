Galatasaray'da Seri'nin yerine Goncalves
Kiralanma ihtimali az olan Seri’ye alternatif arayan Cimbom sürpriz bir isme yöneldi. Terim, Famalicao formasını giyen Pedro Gonçalves’le ilgili transfer talimatını verdi.
Devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da genç ve potansiyelli isimleri tercih edecek olan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi… Bir kez daha kiralanma düşük olan Jean Michael Seri'ye alternatif arayan Sarı- Kırmızılılar, Pedro Gonçalves'i gündemine aldı.
Raporu teknik heyete iletildi
Portekiz'de Famalicao forması giyen 21 yaşındaki yıldızın raporu scout ekibi tarafından Fatih Terim'e iletildi. Tecrübeli hocanın da transfer için onayı verdiği belirlendi.
31 MAÇTA 6 GOL VE 8 ASİST
Yönetimin kısa süre içinde hem Famalicao kulübü hem de Pedro Gonçalves'in menajeriyle görüşme yapması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon 31 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Sezon başında Wolverhampton U23 takımından Famalicao'ya transfer olan Gonçalves'in 2024'e kadar sözleşmesi var. Yıldız futbolcu Portekiz U20 takımının da formasını giyiyor.
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