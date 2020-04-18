18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Seri'nin yerine Goncalves

Aslan 8 numara avında! Seri'nin yerine genç yıldız
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

Kiralanma ihtimali az olan Seri’ye alternatif arayan Cimbom sürpriz bir isme yöneldi. Terim, formasını giyen ’le ilgili talimatını verdi.

Devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da genç ve potansiyelli isimleri tercih edecek olan 'dan sürpriz bir hamle geldi… Bir kez daha kiralanma düşük olan Jean Michael Seri'ye alternatif arayan Sarı- Kırmızılılar, 'i gündemine aldı.

Raporu teknik heyete iletildi

Portekiz'de forması giyen 21 yaşındaki yıldızın raporu scout ekibi tarafından 'e iletildi. Tecrübeli hocanın da için onayı verdiği belirlendi.

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31 MAÇTA 6 GOL VE 8 ASİST

Yönetimin kısa süre içinde hem Famalicao kulübü hem de Pedro Gonçalves'in menajeriyle görüşme yapması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon 31 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Wolverhampton U23 takımından Famalicao'ya transfer olan Gonçalves'in 2024'e kadar sözleşmesi var. Yıldız futbolcu Portekiz U20 takımının da formasını giyiyor.

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