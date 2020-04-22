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GALATASARAY

Muslera'dan sağlık çalışanına mesaj

Muslera'dan sağlık çalışanına mesaj
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

'ın Uruguaylı file bekçisi ; üzerinde Muslera yazan bir tulumla çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşan sağlık çalışanı için teşekkür mesajı yayımladı.

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada en çok takdir edilen sağlık çalışanları son günlerde giydikleri tulumların arkalarına sevdikleri futbolcuların isimlerini yazmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde 'daki bir sağlık çalışanı Falcao'nun ismini yazmış Falcao ise bu görüntüyü hesabından paylaşarak teşekkür etmişti.

MUSLERA'DAN DA TEŞEKKÜR GELDİ

Sosyal medya hesabından giydiği tulumun arkasına Muslera'nın ismini yazan bir sağlık çalışanına Muslera'dan da teşekkür geldi. Muslera sağlık çalışanının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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