22 Nisan 2020, Çarşamba
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Muslera'dan sağlık çalışanına mesaj
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera; üzerinde Muslera yazan bir tulumla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan sağlık çalışanı için teşekkür mesajı yayımladı.
Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada en çok takdir edilen sağlık çalışanları son günlerde giydikleri tulumların arkalarına sevdikleri futbolcuların isimlerini yazmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Erzurum'daki bir sağlık çalışanı Falcao'nun ismini yazmış Falcao ise bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etmişti.
MUSLERA'DAN DA TEŞEKKÜR GELDİ
Sosyal medya hesabından giydiği tulumun arkasına Muslera'nın ismini yazan bir sağlık çalışanına Muslera'dan da teşekkür geldi. Muslera sağlık çalışanının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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