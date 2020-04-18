18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sofiane Feghouli gidiyor

Menajeri görüşmelere başladı! Feghouli gidiyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

'da beklenmedik ayrılık... Corona virüsü sonrası mali anlamda zorlanan kulüpler, oyuncularıyla iletişime geçmiş ve indirim talebinde bulunmuştu. Bu kapsamda Galatasaray'da 'dan sonra takımın en çok kazanan ismi olan , indirimi kabul etmedi ve ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

'ın Cezayirli futbolcusu , sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 2017-2018 sezonundan beri Galatasaray forması giyen ve bu dönemde 2 , bir ve bir şampiyonluğu yaşayan Feghouli, takımdaki misyonunu tamamladığını düşünüyor ve yeni bir maceraya atlamak istiyor.

Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakması sarı-kırmızılı taraftarlarda şok etkisi yarattı.

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MENAJERİ TEMASLARI KURDU!

30 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesinin nedenleri arasında sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı mali sıkıntılar da yer alıyor. Bonuslarla birlikte Galatasaray'dan sezonda yaklaşık 5 milyon Euro kazanan Feghouli, maaşında herhangi bir indirime gitmek istemiyor. Kariyerinin son yıllarında iyi bir sözleşme imzalamak isteyen Cezayirli oyuncunun menajeri ve kulüpleri ile temas kurdu.

YÖNETİM RAHATLIYOR

Özellikle bir kaç Katar ekibinin Feghouli'yi istediği ve kesenin ağzını açacağı öğrenildi. ve yönetimi de Feghouli'nin gidişine sıcak bakıyor. Cengiz, hem maaş yükünden kurtulmak hem de Feghouli'den bonservis geliri elde etmek istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı forvet için biçilen rakam en az 6 milyon Euro. Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Feghouli, 26 gol 22 asistlik katkı verdi.

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