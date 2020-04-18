Prandelli yıllar sonra bombaladı! "Ünal Aysal projesini anlatmadı"
Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük görevinde bulunan Cesare Prandelli, yıllar sonra dönemin başkanı Ünal Aysal'ı bombaladı. Prandelli, İtalyan basınına konuştu ve Ünal Aysal'ın bazı projelerini kendisine aktarmadığını ifade etti.
Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan eski İtalya Milli Takımı teknik direktörü Cesare Prandelli, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Dönemin Başkanı Ünal Aysal ile ilgili diyaloğunu da anlatan Prandelli, yaşanılan karmaşık ilişkiyi anlattı.
Prandelli'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"Her şeyden önce yurt dışı deneyimimin çok ilginç olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray'daki deneyimimim biraz garipti. Geldiğimde, beni her ne pahasına olursa olsun isteyen ve ilginç bir proje ile isteyen başkan vardı. Şampiyonlar Ligi'nde o zamana kadar sahip olmadığı bir beceri söz konusuydu. Bana şunu dedi: 'Elindeki her şeyi yönet.' Çok güzel görünüyordu, bakıldığında öyle değil mi? Sonra istifa etti. Çünkü bazı projelerini paylaşmadı. Diğer insanlar yanıma geldiler ve beni ikna ettiler. Sonra, sıralamada 2. oldum ve beni kovdular. Bu yüzden şunu söyleyebilirim; İnsani bakış açısından iyi bir deneyim ancak profesyonel bakış açısından oldukça kötü."
Cesare Prandelli, Galatasaray başında 16 müsabakaya çıkmış ve 1,25 puan ortalaması yakalamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...