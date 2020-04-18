18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Prandelli yıllar sonra bombaladı! "Ünal Aysal projesini anlatmadı"

Yıllar sonra bombaladı! Bana projesini anlatmadı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

Bir dönem 'da teknik direktörlük görevinde bulunan , yıllar sonra dönemin başkanı 'ı bombaladı. Prandelli, İtalyan basınına konuştu ve Ünal Aysal'ın bazı projelerini kendisine aktarmadığını ifade etti.

Bir dönem 'da da görev yapan eski İtalya Milli Takımı teknik direktörü , ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Dönemin Başkanı ile ilgili diyaloğunu da anlatan Prandelli, yaşanılan karmaşık ilişkiyi anlattı.

Prandelli'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Her şeyden önce yurt dışı deneyimimin çok ilginç olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray'daki deneyimimim biraz garipti. Geldiğimde, beni her ne pahasına olursa olsun isteyen ve ilginç bir proje ile isteyen başkan vardı. Şampiyonlar Ligi'nde o zamana kadar sahip olmadığı bir beceri söz konusuydu. Bana şunu dedi: 'Elindeki her şeyi yönet.' Çok güzel görünüyordu, bakıldığında öyle değil mi? Sonra istifa etti. Çünkü bazı projelerini paylaşmadı. Diğer insanlar yanıma geldiler ve beni ikna ettiler. Sonra, sıralamada 2. oldum ve beni kovdular. Bu yüzden şunu söyleyebilirim; İnsani bakış açısından iyi bir deneyim ancak profesyonel bakış açısından oldukça kötü."

Cesare Prandelli, Galatasaray başında 16 müsabakaya çıkmış ve 1,25 puan ortalaması yakalamıştı.

Menajeri görüşmelere başladı! Feghouli gidiyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Menajeri görüşmelere başladı! Feghouli gidiyor Menajeri görüşmelere başladı! Feghouli gidiyor
Eski Galatasaraylı Fenerbahçe yolunda! Girişimler başladı Eski Galatasaraylı Fenerbahçe yolunda! Girişimler başladı
Ribery'nin bilinmeyenleri! Bu kadar acıya rağmen... Ribery'nin bilinmeyenleri! "Bu kadar acıya rağmen..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör