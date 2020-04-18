Galatasaray'a Maicon piyangosu! Transfere kaynak oluşturacak

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan ve transfere kaynak yaratmak adına takımdaki bazı isimleri satmayı planlayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon'un bonservisini almak istediği öğrenildi.

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Arabistan yerel kaynaklarından Almowaten.net'in haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon'un bonservisini almak istiyor.

ARAP KULÜBÜ KALMASINI İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, kulüp yönetimi ve teknik direktör Rui Vitoria'nın Maicon'un performansından memnun olduğu ve takımda kalması yönünde olumlu görüş sunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın, sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu için ne kadar bonservis bedeli talep edeceği ise henüz belli değil.

MAICON TAKIMINDA MUTLU

31 yaşındaki savunma oyuncusunun da Arabistan ekibinde mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi. Brezilyalı oyuncu, Al-Nasr Riyad takımı ile 26 maçta forma giydi. Bilindiği üzere, Maicon 1.7 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine 1.5 yıllığına kiralanmıştı.

Galatasaray, KAP'a şu açıklamayı yapmıştı: "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir."

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