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GALATASARAY

Galatasaray turnayı gözünden vurdu! Bedava golcü Enner Valencia...

Galatasaray turnayı gözünden vurdu! Bedava golcü...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

'a 'dan müjdesi geldi. Sezon sonunda ilk etapta bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek Galatasaray'da gündeme Tigres'te forma giyen Enner gelmişti. basını, sarı-kırmızılılara müjde gibi bir haber verdi. İşte detaylar...

gelecek sezon için ilk imzasını attırmaya çok yakın... Kısa süre önce Enner ismini gündemine alan sarı kırmızılılara basını müjdeli haberi verdi.

Todofichajes.com adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre, Tigres kulübü, sezonun sona ermesinin ardından Enner Valencia'nın sözleşmesini yenilemeyecek.

West Ham ve Everton'da forma giymesinin ardından yeniden eski kimliğini göstermek isteyen golcü futbolcunun Tigres'i seçtiği ancak burada istenilen başarıyı sergileyemediği aktarıldı.

Tigres'in Gignac ile beraber 'ölümcül bir forvet hattı' oluşturmak adına Valencia'yı ettiği ancak oyuncunun istenilen rakamlardan çok uzak olduğu belirtildi. Valencia'nın 3 sezonda 118 müsabakada rol alması ve sadece 34 golü rakip filelere göndermesinin hayal kırıklığına sebep olduğu ifade edildi.

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ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989'da Ekvador'un şehrinde dünyaya gelen Valencia, kanat-forvet ve santrafor bölgelerinde forma giyebiliyor. 1,77 boyundaki golcü futbolcu sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

Kariyerine CD Caribe Junior U20'de başlayan golcü futbolcu, daha sonra; CS Emelec U20, CS Emelec A Takımı, CF Pachuca, , Everton ve Tigres formalarını terletmişti.

Valencia, bu sezon Tigres'te toplam çıktığı 29 karşılaşmada 2 gol 5 asist üretirken 1919 dakika sahada kaldı.

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