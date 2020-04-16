17 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Felipe Melo: Galatasaray'a geri dönmeyi çok isterim

Melo'dan G.Saray mesajı! Döneceğim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

ekiplerinden Palmeiras'da forma giyen 'ın eski yıldızı , konuk olduğu canlı yayında sarı-kırmızılı kulübü unutamadığını vurguladı.

'ın eski yıldızı , Instagram'da katıldığı bir canlı yayında flaş açıklamlarda bulundu. İşte Brezilyalı yıldızın açıklamalarından satır başları:

FENERBAHÇE'YE FLAŞ GÖNDERME!

Melo 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsledikleri maçı hatırlatıp, "'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü." diye konuştu.

Felipe Melo'dan gıda yardımı

"GALATASARAY KALBİMDE"

Melo canlı yayında kendisine sorulan "Juventus mu, Galatasaray mı?" sorusuna, "Tabii ki Galatasaray, Galatasaray benim kalbimde. Geri dönmeyi de çok isterim" yanıtı verdi.

"VAR OLSAYDI REAL MADRID'İ ELERDİK"

'i 3-2 yendiğimiz maçı unutmuyorum. İki tane hatalı gol attılar, VAR olsaydı Real Madrid'i elerdik ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirdik.

"OĞLUMLA SÜREKLİ ÇAY İÇİYORUZ"

Çayı çok seviyorum, Türkiye'nin en iyi şeyi çay. Her gün çay içiyorum, oğlum Türkiye'de doğdu ve uyumadan önce sürekli çay içiyor.

"EN İYİSİ MESSI"

Brezilyalı yıldız son olarak "Ronaldo mu Messi mi?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Bence dünyanın en iyi oyuncusu Messi. Messi inanılmaz, en iyisi."

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