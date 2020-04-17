17 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Falcao'ya 'eve dön' çağrısı

Falcao'ya 'eve dön' çağrısı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Galatasaray'ın kendisinden isteyeceği indirim oranına göre yolunu çizmeye hazırlanan Falcao, 'a transfer olacağı iddialarının ortaya atılmasıyla sürpriz bir hamle yaptı. Altyapısından yetiştiği eski takımı 'nin yıldızı Gallardo'nun bir videosunu hesabından beğendi.

Galatasaray'ın kendisinden isteyeceği indirim oranına göre yolunu çizmeye hazırlanan Falcao, Boca Juniors'a transfer olacağı iddialarının ortaya atılmasıyla sürpriz bir hamle yaptı. Altyapısından yetiştiği eski takımı 'nin yıldızı Gallardo'nun bir videosunu sosyal medya hesabından beğendi. River Plate taraftarları, "Zaten Boca'ya gitmeyeceğini biliyorduk" diye övgüler düzdükleri Falcao'ya "Eve dön" çağrıları yaptı. Gallardo hali hazırda River Plate'nin teknik direktörü olarak görev yapıyor.
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