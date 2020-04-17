17 Nisan 2020, Cuma
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Falcao'ya 'eve dön' çağrısı
Galatasaray'ın kendisinden isteyeceği indirim oranına göre yolunu çizmeye hazırlanan Falcao, Boca Juniors'a transfer olacağı iddialarının ortaya atılmasıyla sürpriz bir hamle yaptı. Altyapısından yetiştiği eski takımı River Plate'nin yıldızı Gallardo'nun bir videosunu sosyal medya hesabından beğendi.
Galatasaray'ın kendisinden isteyeceği indirim oranına göre yolunu çizmeye hazırlanan Falcao, Boca Juniors'a transfer olacağı iddialarının ortaya atılmasıyla sürpriz bir hamle yaptı. Altyapısından yetiştiği eski takımı River Plate'nin yıldızı Gallardo'nun bir videosunu sosyal medya hesabından beğendi. River Plate taraftarları, "Zaten Boca'ya gitmeyeceğini biliyorduk" diye övgüler düzdükleri Falcao'ya "Eve dön" çağrıları yaptı. Gallardo hali hazırda River Plate'nin teknik direktörü olarak görev yapıyor.
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