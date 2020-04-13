Galatasaraylı Mbaye Diagne kararını verdi! Ne yapacak?
Galatasaray'da Mbaye Diagne bilmecesi çözülüyor... Kasımpaşa'dan alınan ve istenilen katkıyı veremediği gerekçesiyle yaz transfer döneminde Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da kadro dışıbırakılmıştı. Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak edilen Senegalli futbolcunun durumunu senego.com adlı site açıkladı. İşte 28 yaşındaki golcünün kararı...
Galatasaray'dan flaş gelişme... Sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, sezonun sona ermesinin ardından kariyerine ilişkin son kararını verdi.
Senego.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı haberde, Mbaya Diagne'nin Galatasaray'dan haber beklediği ifade edildi.
'DIAGNE DEVAM ETMEK İSTİYOR'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor ve bunun için çeşitli yollar arıyor.
GALATASARAY İSTEMEZSE...
Öte yandan Diagne, 2. planını da belirledi. Menajeri aracılığı ile kısa süre içerisinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturmayı planlayan golcü futbolcunun, sarı kırmızılı kulübün kendisini istememesi halinde yeni takım aramaya başlayacağı aktarıldı.
Mbaye Diagne, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı toplam 12 müsabakada 4 gola imza atarken, 465 dakika sahada kaldı.
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