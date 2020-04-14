Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! Gelecek sezon...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı ancak Hollanda ekibinin sözleşmesini feshettiği Ryan Babel ile ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin yıllık maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak istediği tecrübeli futbolcuya Anderlecht'in talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen ve kış transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel'den müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların ilerleyen yaşı ve yüksek maliyeti nedeniyle gelecek sezon kadroda düşünülemeyen Hollandalı futbolcuya Anderlecht talip oldu.

Belçika ekibinin Chadli'nin Monaco'ya, Pjaca'nın Juventus'a döneceği ortamda sol kanada Babel'i transfer etmek istediği öğrenildi. Anderlecht'in 33 yaşındaki futbolcudan bonservis sorunun halledip gelmesini istediği belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sarı-kırmızılı takıma geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel, Ajax'ta verilen şansı değerlendirememişti. Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli yıldızdan kendisine kulüp bulması istenmişti. İşi son ana bırakmak istemeyen yönetim, futbolcu ve menajerinden kulüp arayışlarına erken başlamasını talep etmişti.

5 MİLYON EURO'LUK KAR

Galatasaray yönetimi, Ryan Babel'den aldığı yüksek ücretten dolayı bonservis bedeli talep etmeme kararı almıştı. Cimbom, Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte 5 milyon Euro'luk yükten kurtulacak.

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