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GALATASARAY

Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! Gelecek sezon...

G.Saray'a Babel müjdesi! Gelecek sezon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 Giriş Tarihi: 14.04.2020

'ın ara döneminde Ajax'a kiraladığı ancak ekibinin sözleşmesini feshettiği ile ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin yıllık maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak istediği tecrübeli futbolcuya Anderlecht'in talip olduğu öğrenildi.

'da sezon başında edilen ve kış transfer döneminde Ajax'a kiralanan 'den müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların ilerleyen yaşı ve yüksek maliyeti nedeniyle gelecek sezon kadroda düşünülemeyen Hollandalı futbolcuya Anderlecht talip oldu.

ekibinin Chadli'nin Monaco'ya, Pjaca'nın 'a döneceği ortamda sol kanada Babel'i transfer etmek istediği öğrenildi. Anderlecht'in 33 yaşındaki futbolcudan bonservis sorunun halledip gelmesini istediği belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sarı-kırmızılı takıma geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel, Ajax'ta verilen şansı değerlendirememişti. Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli yıldızdan kendisine kulüp bulması istenmişti. İşi son ana bırakmak istemeyen yönetim, futbolcu ve menajerinden kulüp arayışlarına erken başlamasını talep etmişti.

5 MİLYON EURO'LUK KAR

Galatasaray yönetimi, Ryan Babel'den aldığı yüksek ücretten dolayı bonservis bedeli talep etmeme kararı almıştı. Cimbom, Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte 5 milyon Euro'luk yükten kurtulacak.

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