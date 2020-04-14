14 Nisan 2020, Salı

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Galatasaray'da 8 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalara başlayacak Galatasaray, sezonun sona ermesiyle kadrosunda radikal değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan Cimbom'da teknik heyetin raporu doğrultusunda 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 12:27
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Galatasaray'da 8 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi

Bir yandan corona virüsü sürecini yönetmeye çalışan diğer yandan da ekonomik tedbirler alarak gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları Fatih Terim ve ekibinden gelen raporlar doğrultusunda şimdiden tasarruf planlarını yaptı.

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Galatasaray'da 8 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi

ONYEKURU VE LEMINA KALACAK
Gelecek sezon Onyekuru ve Lemina ile yola deavm etme kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, Belhanda ve Feghouli için gelecek tüm teklifleri de değerlendirme kararı aldı. 2021-2022 sezonunda adeta sil baştan yapacak olan Galatasaray'da 8 futbolcu ile kesin olarak yollar ayrılacak.

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Galatasaray'da 8 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi

ANDONE
Sakatlığı sebebiyle sezonun büyük bir bölümünde Andone'den faydalanamayan Galatasaray, Rumen golcünün kiralık sözleşmesi konusunda herhangi bir aksiyon almayacak.

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Galatasaray'da 8 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi

SERI
Fulham'dan kiralanan ve performansıyla da tartışma konusu olan Seri, sarı-kırmızılı formaya gelecek sezon veda edecek. Seri'nin sözleşmesinde yazan satın alma opsiyonu 18 milyon euro

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Galatasaray'da 8 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi

DIAGNE
Galatasaray'ın toplam 13 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosun kattığı Diagne, Brugge macerasının ardından yeniden Florya'ya dönecek ancak bu dönüş pek uzun sürmeyecek! Diagne de gelecek sezon Fatih Terim'in kadro planlamasında yeralmıyor.

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