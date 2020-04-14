Galatasaray'da 8 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi

ONYEKURU VE LEMINA KALACAK

Gelecek sezon Onyekuru ve Lemina ile yola deavm etme kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, Belhanda ve Feghouli için gelecek tüm teklifleri de değerlendirme kararı aldı. 2021-2022 sezonunda adeta sil baştan yapacak olan Galatasaray'da 8 futbolcu ile kesin olarak yollar ayrılacak.