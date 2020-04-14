Galatasaray'da corona virüsüne yakalanan isim konuştu! "İlk günler konuşacak halim yoktu"

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünden (Covid-19) en çok etkilenen kulüplerden olan Galatasaray'da başkanvekili Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim ile birlikte corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerden olan yönetici Mahmut Recevik, virüsü Beşiktaş derbisinde kapmış olabileceğini söyledi. Recevik, hastalığın ilk günlerinde konuşacak hali olmadığını belirtti.

Galatasaray'da corona virüsüne yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan yönetici Mahmut Recevik, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA KÖTÜ HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Virüsün nasıl bulaştığını bilmediğini ancak şüpheleri olduğunu söyleyen Recevik "Sivas'tan dönerken havalimanında çay içtik 15 Mart'ta Beşiktaş maçı vardı. Protokoldeydik, soyunma odalarına girip çıktık. Maç günü Beşiktaşlı yöneticilerle beraberdik. Bizden de onlardan da 25 kişi vardı. O günlerde kendimi kötü hissetmeye başladım. 16'sında iyi değildim. 17'sinde ateşlendim." dedi.

"YANIMDAKİ ARKADAŞLARIMDA BİR ŞEY ÇIKMADI"

Yanında oturan arkadaşlarına da bilgi verdiğini söyleyen Mahmut Recevik, hiçbirine bir şey olmadığını belirtti.

"SOLUNUM SIKINTISI YAŞAMADIM"

Evlerini ayırmalarına rağmen eşinin de kendisinden 6 gün sonra test sonucucnun pozitif çıktığı ama ilaç tedavisiyle iyileştiğini anlatan Recevik hastalık sürecinde solunum sıkıntısı yaşamadığını söyleyerek, "Oksijen yeterizliği yaşamadım. Bir kere ateşim çıktı. Öksürük ilk günlerde 5-10 kez belki. Allah yardım etti. 1 ay daha dinleneceğiz. İlk günler konuşacak halim yoktu." diye anlattı.





"DOKTORUM BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜ"

Hastaneye yatmadığını söyleyen Recevik, "26 gündür evdeyim ve belki de bir o kadar daha evde kalacağım. Doktorum beni hayata döndürdü. O olmasa belki de ölmüştüm." dedi.

Galatasaraylı yönetici "Deplasmanlar da bizi yordu. En az 40 civarı seyahat. Gece maç bitiyor ve 02.00-02.30'da evde oluyorduk. Ben de 60 yaşındayım. Kolay iş değil." ifadelerini kullandı.

"5-6 KİLO VERDİM"

Kendisine 4-5 ilaç verildiğini belirten Mahmut Recevik, ilaçların etkisiyle iştahının kesildiğini ve 5-6 kilo verdiğini belirtti. Recevik bu sürede tat alma duyusunun da kaybolduğunu söyledi.

"KAN PLAZMASI VERECEĞİM"

Önümüzdeki hafta plazma kan vereceğini anlatan sarı-kırmızılı yönetici, "Niye vermeyeyim? 2-3 kez vereceğim hatta. Ne kadar isterlerse vereceğim. Bunun başka hastalara faydası olur umarım. Ben Kızılay'a eskiden de kan verirdim." şeklinde konuştu.

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