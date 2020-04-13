13 Nisan 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Premier Lig ekiplerinin radarında! Galatasaraylı yıldıza 15 milyon euro...

Corona virüsü sebebiyle liglere verilen aradan faydalanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Gelecek sezonda büyük bir revizyona gidecek sarı-kırmızılı ekibe sürpriz bir transfer teklifi geldi. İngiltere Premier Ligi'nden 2 ekip Cimbom'un yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 14:14
ABONE OL
  • 1
  • 13
Premier Lig ekiplerinin radarında! Galatasaraylı yıldıza 15 milyon euro...

Ülkemizde de corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e süresiz bir şekilde ara verildi...

  • 2
  • 13
Premier Lig ekiplerinin radarında! Galatasaraylı yıldıza 15 milyon euro...

Bu aradan yararlanmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarını sürdürürken gelecek sezon için de planlarını yapmayı sürdürüyor.

  • 3
  • 13
Premier Lig ekiplerinin radarında! Galatasaraylı yıldıza 15 milyon euro...

İlk 26 hafta itibarıyla özellikle ligin ikinci yarısındaki başarılı performansıyla 50 puan toplayan Aslan, 3. sırada yer alıyor.

  • 4
  • 13
Premier Lig ekiplerinin radarında! Galatasaraylı yıldıza 15 milyon euro...

Önümüzdeki sezon için de takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Luyindama için flaş bir gelişme yaşandı...

  • 5
  • 13
Premier Lig ekiplerinin radarında! Galatasaraylı yıldıza 15 milyon euro...

Aslan'ın, geçen sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3 milyon Euro'ya kiraladığı ve bu sezon başında da 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Christian Luyindama'nın, Kongo Milli Takımı'nda sol diz ön çapraz bağları kopmuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör