Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Galatasaray'ın Balotelli teklifi
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun artan talipleri sonrası sezon sonunda takımdan ayrılacağının iddia edilmesinin forvet çalışmaları hızlandı. Kolombiyalı yıldızın yerini bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı hedefleyen Cimbom'un hedefindeki isimse Mario Balotelli... Ünlü gazeteci Nico Shira, sosyal medya hesabından İtalyan golcünün Brescia'dan ayrılacağını ve sarı-kırmızılıların yapacağı teklifi açıkladı.
Galatasaray'da yaz transfer sezonu çalışmaları son sürat devam ederken yıldız futbolcu Mario Balotelli iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Arabistan Ligi'nden ciddi teklifler alan Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmıştı ve bu duruma karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen sarı-kırmızılılar, B planını geliştirdi.
Brescia'dan sezon sonu ayrılmayı düşünen Mario Balotelli menajerine talimat vererek kendisine takım bulmasını istedi.
2+1 YILLIK TEKLİF!
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Mario Balotelli ile gerçekten ilgileniyor ve Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan santrfor için 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan sarı-kırmızılı kurmayların Balotelli'nin menajeri Mino Railo ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.
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