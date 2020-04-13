13 Nisan 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan dev fedakarlık! İşte yeni ücreti

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, spor organizasyonlarının da durmasına sebep olmuştu. Bu durumda gelirlerinde önemli bir azalma olan futbol kulüpleri, oyuncularıyla görüşerek indirim talep etmişti. Galatasaray da takımda yüksek maaş alan oyuncularla masaya oturma kararı almış ve yüksek maaşlı oyunculardan indirim talep etmişti. Mevcut kadroda en çok kazanan isim olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı yönetimin talebine olumlu yaklaştı ve 'feda' dedi. İşte 33 yaşındaki yıldızın alacağı yeni ücret...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 17:52
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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan dev fedakarlık! İşte yeni ücreti

Liglere verilen arada mali konularda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray Yönetimi, futbolculardan maaş indirimi talebinde bulunmaya karar verdi ve golcü isim Radamel Falcao bu talebe olumlu yanıt verdi.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan dev fedakarlık! İşte yeni ücreti

Futbolred.com sitesinin haberine göre; Galatasaray Yönetimi, tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını sonrasında takımda yüksek ücret alanların maaşında kesintiye gitmeyi planladı. Kadroda en fazla kazanan isim, Kolombiyalı golcü Falcao...

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan dev fedakarlık! İşte yeni ücreti

1.5 MİLYON DOLAR KESİNTİYE 'OLUR' DEDİ
34 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon euro da bonus hakkı bulunuyor. Habere göre, Falcao, toplam alacağı rakamdan 1.5 milyon dolar kesinti yapılmasına "Olur" cevabını verdi.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan dev fedakarlık! İşte yeni ücreti

TFF, FIFA VE UEFA'DAN DESTEK ALINDI
Galatasaray yönetiminin maaş indirimi konusunda oldukça ciddi olduğu ve kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya kadar gidecek bir süreç yaşanabileceği bildirildi. Hukuk ekibi mücbir sebepleri masaya yatırdı, TFF, FIFA ve UEFA'dan bu yönde destek alındı.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan dev fedakarlık! İşte yeni ücreti

YÜKSEK MAAŞ ALAN İSİMLERLE GÖRÜŞME SAĞLANACAK
Galatasaray'da yıllık 2 milyon euronun üstünde maaş alan futbolcularla bir dizi görüşme gerçekleştirilecek ve indirim yapmaları beklenecek.

İşte o isimler...

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