13 Nisan 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan dev fedakarlık! İşte yeni ücreti
Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, spor organizasyonlarının da durmasına sebep olmuştu. Bu durumda gelirlerinde önemli bir azalma olan futbol kulüpleri, oyuncularıyla görüşerek indirim talep etmişti. Galatasaray da takımda yüksek maaş alan oyuncularla masaya oturma kararı almış ve yüksek maaşlı oyunculardan indirim talep etmişti. Mevcut kadroda en çok kazanan isim olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı yönetimin talebine olumlu yaklaştı ve 'feda' dedi. İşte 33 yaşındaki yıldızın alacağı yeni ücret...
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