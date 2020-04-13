13 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

G.Saray ve F.Bahçe'den Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

ekiplerinden ve Fenerbahçe, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Futbol Kulübü Başkanı Sayın 'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 virüsüne karşı tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

Göksel Gümüşdağ müjdeli haberi verdi! haberin devamı


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