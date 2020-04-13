Galatasaray ve Fenerbahçe'den Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/N2CDuQbz1G — Galatasaray SK 😷 (@GalatasaraySK) April 13, 2020

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 virüsüne karşı tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

Covid-19 virüsüne karşı tedavisi tamamlanarak taburcu olan @ibfk2014 Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/tvlkHMzfMC — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) April 13, 2020

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