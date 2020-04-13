Işıl Alben'den eski Fenerbahçeli yıldıza olay gönderme!

Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle maçlara verilen arada başta 4 büyükler olmak üzere transfer çalışmaları hızlandı. Geçtiğimiz sezon Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muriqi transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer döneminde de karşı karşıya gelirken, iki takımın da istediği yıldız futbolcuların sarı-kırmızılılara imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. İşte o isimler ve 4 büyüklerin transfer raporu...