Işıl Alben'den eski Fenerbahçeli yıldıza olay gönderme!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen basketbolcu Cappie Pondexter'a göndermede bulundu. Alben, ABD'li oyuncunun sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde yaptığı "Galatasaray yok! Biz hep daha büyük olacağız" açıklamasına "Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" diyerek 2014 yılında iki takım arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın kazandığı Euroleagune finaline atıfta bulundu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cappy Pondexter'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Pondexter'ın FB TV'de geçtiğimiz yıllardaki röportajda söylediği "Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız" sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayan Işıl, "Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat 'Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" şeklinde paylaşım yaptı.
Galatasaray, 6 yıl önce ezeli rakibi Fenerbahçe'yi finalde yenerek Euroleague'i müzesine götürmüş tarihte bir ilki başarmıştı.
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