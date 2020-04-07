07 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den oyuncularına sert uyarı! "Sakın..."

Fatih Terim'den oyuncularına sert uyarı! Sakın...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2020

Teknik Direktörü , salgınından dolayı karantinada bireysel olarak çalışmalarına devam eden oyuncularına sert uyarı geldi. Tecrübeli teknik adam oyuncularına, "Fit kalmaya özen gösterin. Çalışmayı aksatmayın" dedi.

Teknik Direktörü , testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye kaldırılmış sonrasında ise taburcu olmuştu. Evde karantinada olan tecrübeli teknik adam zaman zaman oyuncularıyla görüntülü olarak görüşüyor.

Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor!

Sarı-Kırmızılıların patronu Fatih Terim'in son görüşmesinde oyuncularından istekleri oldu… Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hocanın, "Sakın bu süreçte kilo almayın. Evdeki çalışma programınızı aksatmayın. Ligin başlamasına uzun bir süre olabilir ama sanki yarın başlayacakmış gibi çalışalım" dediği öğrenildi.

G.Saraylı yıldızdan büyük fedakarlık! Maaşının yarısı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'dan transfer atağı! Terim o ismi çok istiyor... Cimbom'dan transfer atağı! Terim o ismi çok istiyor...
Her geçen gün talipleri artıyordu! Sözleşmesi uzatılıyor Her geçen gün talipleri artıyordu! Sözleşmesi uzatılıyor
G.Saraylı yıldızdan büyük fedakarlık! Maaşının yarısı... G.Saraylı yıldızdan büyük fedakarlık! Maaşının yarısı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör