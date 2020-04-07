07 Nisan 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den oyuncularına sert uyarı! "Sakın..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü salgınından dolayı karantinada bireysel olarak çalışmalarına devam eden oyuncularına sert uyarı geldi. Tecrübeli teknik adam oyuncularına, "Fit kalmaya özen gösterin. Çalışmayı aksatmayın" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye kaldırılmış sonrasında ise taburcu olmuştu. Evde karantinada olan tecrübeli teknik adam zaman zaman oyuncularıyla görüntülü olarak görüşüyor.
Sarı-Kırmızılıların patronu Fatih Terim'in son görüşmesinde oyuncularından istekleri oldu… Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hocanın, "Sakın bu süreçte kilo almayın. Evdeki çalışma programınızı aksatmayın. Ligin başlamasına uzun bir süre olabilir ama sanki yarın başlayacakmış gibi çalışalım" dediği öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...