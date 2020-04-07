Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den oyuncularına sert uyarı! "Sakın..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü salgınından dolayı karantinada bireysel olarak çalışmalarına devam eden oyuncularına sert uyarı geldi. Tecrübeli teknik adam oyuncularına, "Fit kalmaya özen gösterin. Çalışmayı aksatmayın" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye kaldırılmış sonrasında ise taburcu olmuştu. Evde karantinada olan tecrübeli teknik adam zaman zaman oyuncularıyla görüntülü olarak görüşüyor.

Sarı-Kırmızılıların patronu Fatih Terim'in son görüşmesinde oyuncularından istekleri oldu… Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hocanın, "Sakın bu süreçte kilo almayın. Evdeki çalışma programınızı aksatmayın. Ligin başlamasına uzun bir süre olabilir ama sanki yarın başlayacakmış gibi çalışalım" dediği öğrenildi.

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