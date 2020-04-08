08 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Falcao Xavi’ye ‘evet’ dedi

Falcao Xavi’ye ‘evet’ dedi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.04.2020

Kolombiya'da gündem 'nun Katar'a transferi… Kolombiya'da Canal RCN'de yayımlanan bir iddia ise oldukça dikkat çekici...

Kolombiya'da gündem 'nun Katar'a transferi… Kolombiya'da Canal RCN'de yayımlanan bir iddia ise oldukça dikkat çekici... 'nin golcü oyuncuyla çalışmayı çok istediğini belirten Kanal, "Xavi, 'ı Falcao'nun bonservisine 10 milyon euro ödenmesi konusunda ikna etti. Falcao da Xavi'ye, Katar'da 'evet' dedi" ifadesini kullandı. Şimdi sıranın Galatasaray'da olduğu vurgulandı.

17 MİLYON CEPTE!
Falcao, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro kazanıyor. Al Sadd'a gitmesi halinde bonservis bedeliyle birlikte 17 milyon euro kulübün kasasında kalacak. Bu paranın bir kısmı anlaşma sağlanırsa Hulk için kullanılacak.

Fatih Terim'e İtalya'dan üzücü haber haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor!
Galatasaray'a Diagne piyangosu! Galatasaray'a Diagne piyangosu!
Sponsor krizi kapıda Sponsor krizi kapıda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör