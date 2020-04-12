12 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan transfer atağı! Bundu ve Vizinger

Galatasaray'dan transfer atağı! 2 golcü birden...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.04.2020

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren , çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon kadrosunu kurmak isteyen Cimbom, ’un genç golcüsü Bundu ve Vizinger'i listesine aldı. İşte detaylar...

'ın çalışmaları ile ilgili her yeni gün farklı iddialar ortaya atılırken 'nun transferinin ciddi ciddi gündeme geldiği öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, 'ya gelen teklifler sebebiyle önlem alma yoluna giden ve hücum hattını güçlendirmeyi düşünen sarı-kırmızılılar, 'un 23 yaşındaki yıldızı Mustapha Bundu'yu takibe aldı.

Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan Bundu, 10 gol ve 10 asist üretti. 4 sezondur Aarhus formasını giyen başarılı oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklifler geldiği bildirildi.

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VİZİNGER YEDEKTE

G.Saray Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger'i de yedekte tutuyor. 26 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldız 1 kez Hırvat U21 'nda forma giydi.

Sözleşmesi 2 sezon sonra sona erecek 21 yaşındaki genç golcü geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Aslan'ın takımın diğer golcüleri Mbaye Diagne ve Andone ilgili kararını da henüz vermediği öğrenildi.

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