12 Nisan 2020, Pazar

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ün menajeri Ömer Kızılkoca Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve 'büyük kulüplere gitmek isterim' açıklaması yapan Alpaslan Öztürk ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 10:47
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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Göztepe'de bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla devlerin transfer listesine giren Alpaslan Öztürk, TRT Spor'a verdiği röportajda kariyer hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra taraftardan tepki aldı.

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Sözlerinde, kulübün de memnun olması halinde transfere sıcak bakabileceğini vurgulayan başarılı oyuncunun menajeri Ömer Kızılkoca, tepkilerin üzerine Fanatik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Kızılkoca, Alpaslan'ın Göztepe'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirtirken, "Ancak oyuncum devre arasında başkan Mehmet Sepil'le yaptığı görüşmede geleceğe dair bir güvence alamadı.

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Başkan onu teklif gelmesi halinde satmaya hazır olduklarını bildirdi. 1 yıl sözleşmesi kalan ve önünde Avrupa ve İstanbul seçenekleri olan bir oyuncu olarak Alpaslan kulübünde halen çok mutlu. Fakat geleceğini de planlamak zorunda" açıklamasında bulundu.

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

'Önceliği Göztepe'

Kızılkoca, başarılı savunmacının sözleşmesi devam eden bir oyuncu olmasından dolayı önceliğin her zaman Göztepe'de olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

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