Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Başkan onu teklif gelmesi halinde satmaya hazır olduklarını bildirdi. 1 yıl sözleşmesi kalan ve önünde Avrupa ve İstanbul seçenekleri olan bir oyuncu olarak Alpaslan kulübünde halen çok mutlu. Fakat geleceğini de planlamak zorunda" açıklamasında bulundu.