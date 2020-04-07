07 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Muslera Nagatomo’ya rakip oldu

Muslera Nagatomo’ya rakip oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Galatasaray'ın kadrosunda şu anda 13 milli oyuncu var. Bunlar arasında Nagatomo 122 kez Japon Milli Takım formasını giyerek en dikkat çeken isim... Ancak 116 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen Muslera, milli kariyerini sonlandırmadığı için kısa süre içinde Nagatomo'yu geçebilir.

Galatasaray'ın kadrosunda şu anda 13 milli oyuncu var. Bunlar arasında Nagatomo 122 kez Japon Milli Takım formasını giyerek en dikkat çeken isim... Ancak 116 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen Muslera, milli kariyerini sonlandırmadığı için kısa süre içinde Nagatomo'yu geçebilir. Yerli oyuncular arasında ise Galatasaray'ın en çok milli olan oyuncusu Selçuk İnan (60)...

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