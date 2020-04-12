Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı golcü geliyor!

Al-Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Bafetimbi Gomis'in yerine 4 forvet oyuncusu belirledi. Lucescu’nun favorisinin Kolombiyalı yıldız olduğu ifade edilirken Suudi Arabistan ekibinin, liglerin durumuna göre Galatasaray ile temasa geçeceği bildirildi. Öte yandan Galatasaray'ın da Falcao'nun ayrılığına karşı yerine gelecek ismi şimdiden belirlediği öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Futbolun corona virüsü salgını nedeniyle durduğu ortam ve maaşlarda indirimin konuşulduğu bugünlerde, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu Radamel Falcao'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Suudi Arabistan'ın Al-Marsd gazetesi Al- Hilal'ın Gomis'in yerine 4 forvet oyuncusu belirlediğini yazdı. Bu isimler arasında Al-Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'nun favorisinin ise Falcao olduğu iddia edildi. Ancak Al-Hilal'ın henüz Falcao ile ilgili bir görüşme yapmadığı da belirtildi.



17 MİLYON EURO CEPTE

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun liglerin geleceğiyle ilgili yapacağı açıklamadan sonra ilk teklifin Galatasaray ve Kolombiyalı yıldıza gönderileceği öğrenildi. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üstünde bir ücret kazanan Radamel Falcao'nun indirime sıcak bakmadığı yönünde haberler geliyor.



Bu ücreti karşılaması zor görünen sarı-kırmızılı yönetimin, hem en az 10 milyon euro bonservis bedeli hem de oyununun maaşından kurtulmak için Al-Hilal'den gelebilecek teklife 'evet' diyebileceği ifade ediliyor.



HULK CİMBOM'A DOĞRU!

Falcao'nun ayrılması halinde Galatasaray, Shanghai'de forma giyen Hulk'u getirmeyi düşünürken Çin'den gelen haberler de bunu destekler nitelikte...



Çin Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada makul bir maaş indirimi konusunda Çin Futbol Birliği, Çin Süper Ligi, Çin Ligi A ve Çin Ligi B'de yer alan takımların temsilcileriyle yapılan video konferansta şu anda ödenen maaşların sürdürülemeyeceği kararının alındığını duyurdu.



Maaşların düşürülmesi konusundan federasyonun, FIFA ile iletişime geçtiği ve destek aldığı belirtildi.

ÇİN'E PARA İÇİN GELİYORUZ

Çin'de de maaş indirimleri tartışılırken Beijing Daily muhabirine konuşan Çin Ligi'ndeki önemli bir futbolcu kulübün olağanüstü dönemdeki zorluklarını anladığını ancak önemli bir maaş kesintisini kabul etmenin de zor olduğunu söyledi.



Adı açıklanmayan futbolcunun, "Profesyonel oyuncuların sadece 10 yıllık geliri var. Bunu göz önüne almalıyız. Çin'e para kazanmak için geliyoruz. Yoksa hepimiz Avrupa'da oynamaya devam ederiz" dedi.

HULK İSTENMEYEN ADAM HALİNE GELDİ

Beijıng Daily, futbolcunun ismini vermedi ancak özellikle sosyal medyada bu ismin daha önce verdiği röportajlara bakıldığında Hulk olduğu iddia edildi. Brezilyalı oyuncu, futbolseverler arasında adeta Çin'de istenmeyen adam haline geldi.



Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya dönme planları yaptığı belirtiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Hulk'un, Galatasaray'dan gelecek bir teklife olumlu bakacağı da gelen haberler arasında..



FALCAO GİDERSE NELER YAŞANACAK?

34 yaşındaki Falcao'nun Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Taraftarlarla arası oldukça iyi... Gelişi ve attığı goller hep büyük coşku ile karşılandı. Her hareketi yakından takip ediliyor. Yeni dönemle birlikte yeni gelişmeler olma ihtimali yüksek. Taraftarları muhtemel bir Hulk değişimine ya da Falcao'nun iyi bir bonservis bedeliyle gönderilmesine nasıl bakacağı şimdilik tam olarak bilinmiyor.

DİĞER