11 Nisan 2020, Cumartesi
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Wesley Sneijder: Fenerbahçe'ye attığım golleri unutamam
Sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz oyuncularından Wesley Sneijder kariyerinde en iyi maçlardan birini Fenerbahçe'ye karşı oynadığını söyledi.
Sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz oyuncularından Wesley Sneijder kariyerinde en iyi maçlardan birini Fenerbahçe'ye karşı oynadığını söyledi. Hollandalı yıldız, "İtalya'da İspanya'da ve ülkemde birçok önemli maça çıktım. Kırılma anlarında goller attım ancak Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'ye attığım iki golü unutamam. Kariyer gecelerimden birisiydi. Harika bir galibiyet almıştık" dedi.
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