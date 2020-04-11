11 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Wesley Sneijder: Fenerbahçe'ye attığım golleri unutamam

Fenerbahçe'ye attığım golleri unutamam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz oyuncularından Wesley Sneijder kariyerinde en iyi maçlardan birini Fenerbahçe'ye karşı oynadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz oyuncularından Wesley Sneijder kariyerinde en iyi maçlardan birini Fenerbahçe'ye karşı oynadığını söyledi. Hollandalı yıldız, "İtalya'da 'da ve ülkemde birçok önemli maça çıktım. Kırılma anlarında goller attım ancak Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'ye attığım iki golü unutamam. Kariyer gecelerimden birisiydi. Harika bir galibiyet almıştık" dedi.

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