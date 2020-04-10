Martin Linnes Galatasaray'a milli takımdan arkadaşını getiriyor!

Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mariano ile devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar için bu bölgeye transfer yapmak 'mecburi' bir hal almışken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre Martin Linnes, milli takımdan arkadaşını Cimbom'a getiriyor. İşte detaylar...

Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi...

Takvim'de yer alan habere göre; Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılılardan teklif aldığı belirtiliyor.

Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.

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