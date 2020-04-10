10 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Martin Linnes Galatasaray'a milli takımdan arkadaşını getiriyor!

Linnes milli takımdan arkadaşını getiriyor! Cimbom'a bir Norveçli daha...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mariano ile devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar için bu bölgeye transfer yapmak 'mecburi' bir hal almışken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre , milli takımdan arkadaşını Cimbom'a getiriyor. İşte detaylar...

Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan için 'dan flaş bir iddia geldi...

Takvim'de yer alan habere göre; Yunanistan Ligi ekiplerinden formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan 'nin sarı-kırmızılılardan teklif aldığı belirtiliyor.

Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.

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