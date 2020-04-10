10 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı '1v1 challenge' programında karşı karşıya geldi! Galatasaray'ın iki futbolcusu takım arkadaşlarını bilmeye çalıştı!

Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı yarıştı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle tüm spor branşlarında liglere ara verildi. Durum böyle olunca kulüpler sosyal medya hesaplarını canlı tutarak karantina sırasında sporseverlere destek sağlıyor. Youtube hesabından yayınlanan '1v1 Challenge' isimli programda ve yarıştı. İkili Galatasaraylı futbolcuları ipuçlarından tahmin etmeye çalıştı.

Galatasaraylı futbolcular ile 1v1 Challenge isimli programda yarıştılar. 'ın Youtube hesabından yayınlanan programda eğlenceli dakikalar yaşandı. İkili, takım arkadaşlarını kim daha iyi tanıyor yarışmasında kozlarını paylaştı.

Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, Youtube hesabından yayınlanan yarışmada kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın yıldız futbolcuları bu sefer rakip oldular. Ocak ayında Antalya kampında gerçekleştirilen programını Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını kim daha iyi tanıyor oyunu oynadılar. Yıldız futbolcular birbirlerine, arkadaşları hakkında birbirlerine ipuçları vererek kim olduklarını bilmeye çalıştı. Futbolcular yarışırken keyifli anlar yaşandı.

Galatasaray'da Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı '1v1 challenge' programında karşı karşıya geldi!

VE DONK YARIŞMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz ay takımın bir diğer yıldızları ve Ömer Bayram arasında bir yarışma düzenleyerek yayınlamıştı. Gelen olumlu tepkiler yarışmanın sevildiğinin kanıtıydı.

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