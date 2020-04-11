Galatasaray'dan flaş Muslera kararı! Sezon sonunda...
Sarı-kırmızılı kulübe transfer olduğu günden beri kalitesiyle Türk futbolunun tarihini değiştiren Fernando Muslera uzun seneler oynamak istiyor. Galatasaray’da 14 kupa kazanan başarılı eldiven “40’ıma kadar oynamak istiyorum” demişti. Yönetim 33 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif edecek.
Yaptığı röportajlarda "40'ıma kadar forma giymeyi hedefliyorum" diyen Uruguaylı efsane isme Galatasaray da yeni sözleşme önerecek. Kontratın detayları belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasını isteyince yönetim de kolları sıvadı. İlk planda 33 yaşındaki kaleciye 2+2 yıllık kontrat önerilecek.
MAAŞI DÜŞÜRÜLECEK
Fernando Muslera, maç başı primleriyle birlikte Galatasaray'dan her sezon 4 milyon euro'luk bir gelir elde ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kaptanlık pazubandını takan tecrübeli eldivene yeni sözleşmesinde daha düşük bir rakam önerecek. Yönetimin, 33 yaşındaki kalecinin maaşını ilk 2 yıllık dilimde 2.5 milyon euro'dan uzatmayı planladığı öğrenildi. Opsiyonlu bölümde ise bu rakam 2 milyon euro'nun altına çekilecek. Galatasaray bu 4 yıllık süre bittikten sonra ise Muslera ile 1'er yıllık yeni sözleşmeler yapacak.
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