11 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı Sofiane Feghouli ligin tamamlanmasını istiyor!

Feghouli Süper Lig'i yorumladı! Umarım geç de olsa...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Corona virüsü salgınından dolayı ileri bir tarihe ertelenmişti. 'ın Cezayirli futbolcusu , "Umarım geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

'ın Cezayirli futbolcusu bir şekilde ligin tamamlanmasını istediğini koca bir sezonun heba olmaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada zor günler yaşanırken Feghouli, "Dünyadaki durumun farkındayız. Umarım işler düzelir geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" diye konuştu.

Sofiane Feghouli bu sezon ligde 21 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.

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