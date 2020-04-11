11 Nisan 2020, Cumartesi
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Galatasaraylı Sofiane Feghouli ligin tamamlanmasını istiyor!
Corona virüsü salgınından dolayı Süper Lig ileri bir tarihe ertelenmişti. Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, "Umarım geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli bir şekilde ligin tamamlanmasını istediğini koca bir sezonun heba olmaması gerektiğini söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada zor günler yaşanırken Feghouli, "Dünyadaki durumun farkındayız. Umarım işler düzelir geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" diye konuştu.
Sofiane Feghouli bu sezon ligde 21 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.
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