11 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Balotelli'den transfer mesajı! Galatasaray...

Balotelli'den transfer mesajı! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, forvet takviyesi için düğmeye bastı. Sezon başında kiralanan Florin Andone ile yola devam etmeyecek olan sarı-kırmızılılarda 'nun da Suudi Arabistan ya da Katar'a gideceği iddia edildi. Bu doğrultuda golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yıldız futbolcu bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. 'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti. Hulk'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Mario Balotelli'den transfer mesajı geldi.

Balotelli ve menajeri arasındaki görüşmelerde, yıldız futbolcunun menajerinin öne sürdüğü Galatasaray seçimine Balotelli'nin sıcak baktığı, Türkiye'de oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

FARKLI BİR KÜLTÜR, FARKLI BİR HAYAT
Brescia forması giyen İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da 19 maçta 5 gol attı.

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