06 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mariano’ya talip

Mariano’ya talip
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

'nun hocası Jorge Sampaoli, Galatasaray ile sözleşmesi bitmek üzere olan Mariano'yu istiyor. Brezilya'da yayın yapan Radio Itatiaia'nın haberine göre; sağ beki güçlendirmeyi planlayan Sampaoli, Brezilyalı futbolcu ile yeniden bir araya gelecek.

'nun hocası Jorge Sampaoli, Galatasaray ile sözleşmesi bitmek üzere olan Mariano'yu istiyor. Brezilya'da yayın yapan Radio Itatiaia'nın haberine göre; sağ beki güçlendirmeyi planlayan Sampaoli, Brezilyalı futbolcu ile yeniden bir araya gelecek.

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