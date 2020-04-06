Mariano’ya talip

Atletico Mineiro'nun hocası Jorge Sampaoli, Galatasaray ile sözleşmesi bitmek üzere olan Mariano'yu istiyor. Brezilya'da yayın yapan Radio Itatiaia'nın haberine göre; sağ beki güçlendirmeyi planlayan Sampaoli, Brezilyalı futbolcu ile yeniden bir araya gelecek.

Atletico Mineiro'nun hocası Jorge Sampaoli, Galatasaray ile sözleşmesi bitmek üzere olan Mariano'yu istiyor. Brezilya'da yayın yapan Radio Itatiaia'nın haberine göre; sağ beki güçlendirmeyi planlayan Sampaoli, Brezilyalı futbolcu ile yeniden bir araya gelecek.

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