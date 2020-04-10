10 Nisan 2020, Cuma
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Corona virüsü Süper Lig yıldızlarının değerlerini de vurdu!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı esir altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuş ve tüm kulüpleri mali anlamda darlığa sevk etmişti. Bu gelişmelerin ardından üstüne bir de takımlardaki yıldız oyuncuların değerinin düşmesiyle birlikte kara bulutlar kulüplerin üstünde dolaşmaya başladı. Süper Lig'de de durum pek farklı değil. Özellikle Galatasaray'ın yaşadığı kayıp dudak uçuklatıyor. Sarı-kırmızılı takımın futbolcularının değeri 14.3 milyon Euro (yaklaşık 105 milyon TL) düştü. İşte corona virüsü sonrası Süper Lig'de değeri azalan o isimler...
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