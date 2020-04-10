10 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Necati Ateş'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Necati Ateş'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

'da antrenör olarak görev yapan hesabından taraftarını kızdıracak paylaşımda bulundu.

'da antrenör olarak görev yapan sosyal medyadan son maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın uzun süre sonra Kadıöy'de kazandığı maçtan paylaşım yapan Ateş, " hatırası" etiketini not düştü.

Necati Ateş, maçta gol atan isimlerden biri olan Falcao ile galibiyet sevinci yaşadığı fotoğrafı paylaştı.

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