Mahmut Recevik de corona virüsünü yendi

Arka arkaya koronavirüs şoku yaşayan Galatasaray'a bir güzel haber daha geldi. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak (ayrıca eşi ve oğlu) ve Yusuf Günay'un ardından Mahmut Recevik de iyileşti.

Arka arkaya koronavirüs şoku yaşayan Galatasaray'a bir güzel haber daha geldi. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak (ayrıca eşi ve oğlu) ve Yusuf Günay'un ardından Mahmut Recevik de iyileşti. Sarı-kırmızılı yönetici, "22 günlük tedavi ve karantinadan sonra iyileştim. Arayıp soranlara teşekkür ederim. Herkese acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

DİĞER