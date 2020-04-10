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GALATASARAY

Mahmut Recevik de corona virüsünü yendi

Recevik de virüsü yendi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Arka arkaya koronavirüs şoku yaşayan Galatasaray'a bir güzel haber daha geldi. , Abdurrahim Albayrak (ayrıca eşi ve oğlu) ve Yusuf Günay'un ardından Mahmut Recevik de iyileşti.

Arka arkaya koronavirüs şoku yaşayan Galatasaray'a bir güzel haber daha geldi. , Abdurrahim Albayrak (ayrıca eşi ve oğlu) ve Yusuf Günay'un ardından Mahmut Recevik de iyileşti. Sarı-kırmızılı yönetici, "22 günlük tedavi ve karantinadan sonra iyileştim. Arayıp soranlara teşekkür ederim. Herkese acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

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