Fernando Muslera: Gurur duyarım

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, gençlerin sorularını yanıtladı. Fatih Terim’in yardımcısı olmaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi.

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün altyapı oyuncularıyla bir araya geldi. Yıldız adaylarına tecrübelerini aktaran Uruguaylı eldiven kendisine yönetilen sorulara cevap verdi. 'Futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcısı olmak ister misin' diye sorulması üzerine, "Futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Daha önümde bence uzun yıllar var. Diğer yandan da, tabii ki Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır. Eğer böyle bir şeye izin verirse, isterse, tabii ki seve seve... Ama futbolu bıraktıktan sonra biraz dinlenmek ve tatil yapmak da istiyorum" dedi.

KISA SÜRDÜ

Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici'nin frikiğini kurtardıktan sonra neler hissettiği sorulan Uruguaylı eldiven, "Önemli bir kurtarıştı ama ondan sonra kornere çıktı, tekrardan konsantre olmam gerekiyordu. Bu nedenle kısa bir mutluluk olabildi benim için" dedi.

BENCE SUAREZ

Tecrübeli kaleci, Messi mi, Ronaldo mu ? Sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Bence Suarez (Gülüyor)... Bence ikisi de bu dünyadan değil, farklı bir gezegenden, ikisini de söyleyebiliriz ama Suarez."



UNUTULMAZ

Sarı-kırmızılı formayla unutmadığı maç sorulan tecrübeli kaleci, "Fenerbahçe'nin sahasında kupayı kaldırdığımız, şampiyon olduğumuz maç" ifadesini kullandı.

FORVETTİM

11 yaşına kadar forvet oyuncusu olarak görev aldığını söyleyen Muslera, "Forvet olarak oynuyordum. 11 yaşında kaleciliğe geçtim. Kötü bir oyuncuydum ama kaleci olmasaydım ne olursa olsun forvet oyuncusu olmak isterdim" dedi.



MUSLERA'DAN SATIRBAŞLARI:

Okuldayken doktor olma hayalim vardı ama belki de iyi bir doktor olamayacaktım.

İdolüm Cordoba'ydı.

Geldiğim gün havaalanında basın ordusu vardı. Bu beni çok etkiledi.

Beni en çok zorlayan Burak Yılmaz...

Hocam bana epey bağırırdı.

Ne zaman gol yesem ağlıyordum, kaleci olmak o yüzden pek hoşuma gitmedi.

Hollanda ve Fransa maçlarını yeniden oynamak isterdim.

Selçuk'un yeri ayrıdır.

Lugano 'Düşünmeden Galatasaray'a git' dedi.

Penaltı atmak, kurtarmaktan daha güzel…

Arma için mücadele edin ama herkese maksimum saygı gösterin.

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