09 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fransızlar yazdı! Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Trezeguet geliyor

Fransızlar yazdı! Feghouli'nin yerine...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

Corona virüsünden dolayı 'e verilen aradan faydalanarak çalışmalarını bu süreçte yürüten için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Mısırlı futbolcu Trezeguet ile görüştüğü ve belli bir adım yol alındığı ifade edildi.

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımlar için planlama yapmaya başladı. Kulüpler gelecek sezon için politikalarını da belirlemiş durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan takımlardan olan da yeni sezonda kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

KASIMPAŞA'DAN GİTMİŞTİ

gazeteci Manu Lonjon sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir bilgi paylaştı. Lonjon, daha önce adı Beşiktaş'la anılan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile Galatasaray'ın görüşmeleri ilerlettiğini ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılması durumunda yıldız ismin kadroya katılacağını iddia etti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında ekibi 'dan İngiliz ekibi 'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Yeni takımıyla 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

G.Saray'dan dev transfer harekatı! Falcao'nun yerine süper star... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Flaş itiraf! Chelsea ve Juventus beni istedi ama... Flaş itiraf! "Chelsea ve Juventus beni istedi ama..."
Galatasaray'da Falcao şoku! Galatasaray'da Falcao şoku!
Mekik çekme akımına Drogba'da katıldı Mekik çekme akımına Drogba'da katıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör