Fernando Reges: Galatasaray'ın beni bırakacağını düşünmedim

Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı Fernando Reges, La Liga ekiplerinden Sevilla'ya nasıl transfer olduğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fernando, "Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmem vardı ve ilk olarak Sevilla'dan teklif geldiğinde gitmeme izin vermeyeceklerini düşündüm. Ama yönetimle konuştum ve anlaştık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, İspanyol takımına transfer sürecini ve karantina günlerinde neler yaptıklarını anlattı.

Sagres 730'a röportaj veren Fernando, "Bu kolay bir seçimdi, çünkü iki yıl Türkiye'de kaldım. Zaten iki şampiyonluk yaşamıştım ve daha fazlasını istedim. Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmem vardı ve ilk olarak Sevilla'dan teklif geldiğinde gitmeme izin vermeyeceklerini düşündüm. Ama yönetimle konuştum ve anlaştık." dedi.

Geleceği ile ilgili soruya Fernando, "Kalbimde kariyerimi en iyi şekilde bitirme niyetim var. Sevilla ile iki yıl daha sözleşmem var ve sözleşmemi tamamlayıp sonra ne yapacağımı düşüneceğim. Ama kalbimde Vila Nova FC için bir şeyler yapabilmek için küçük bir şey var. İleride ne olur bilemiyorum." şeklinde konuştu.

"NE OLACAĞINI KESTİRMEK ZORU"

Karantina günlerini değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Evde kalıyoruz ve bir yere gidemiyoruz. Süpermarkete sadece gidebiliyoruz ama sadece bir kişi. Burada sıkı bir karantina süreci var. Şu an ne olacağını kestirmek zor. Kimse ne olacağını bilmiyor." ifadelerini kullandı.

2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden 32 yaşındaki önlibero oyuncusu; bu sezon forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 2 asist ile oynadı.

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