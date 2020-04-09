Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu! Fatih Terim...

Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle çalışmalarına telekonferans sistemiyle devam eden Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Bir yandan kadro kalitesini yukarıya çekecek isimlerle temas halinde olan Cimbom, diğer yandan gelecek vaat eden genç futbolcuları da takıma kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan teknik direktör Fatih Terim'in altyapıdaki bazı genç yıldızları yaz kampına dahil edeceği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonundaki genç yetenekleri...

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 20:49 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 20:56 ABONE OL