09 Nisan 2020, Perşembe

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Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu! Fatih Terim...

Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle çalışmalarına telekonferans sistemiyle devam eden Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Bir yandan kadro kalitesini yukarıya çekecek isimlerle temas halinde olan Cimbom, diğer yandan gelecek vaat eden genç futbolcuları da takıma kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan teknik direktör Fatih Terim'in altyapıdaki bazı genç yıldızları yaz kampına dahil edeceği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonundaki genç yetenekleri...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 20:49 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 20:56
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Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu! Fatih Terim...

Önümüzdeki sezondan itibaren mali konularda ince eleyip sık dokuyacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim gözünü altın jenerasyona çevirdi.

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Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu! Fatih Terim...

Altyapıdaki yetenekli gençlere şans vermeyi planlayan deneyimli teknik adamın, bu isimleri parlatıp Avrupa piyasasına sunarak kulübe ciddi bir gelir kazandırmayı amaçlıyor.

İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu...

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Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu! Fatih Terim...

ERKAN SÜER
18 yaşındaki 10 numara Erkan Süer, sarı kırmızılılara devre arasında Boluspor'dan transfer edildi. Yeni sezonda A takıma monte edilmesi beklenen Erkan 13 maçta 10 gollük performans sergiledi.

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Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu! Fatih Terim...

ATALAY YILDIRIM
Bu yıl performanslarıyla en çok göze çarpan isimlerden Atalay Yıldırım henüz 18 yaşında ve forvet olarak görev yapıyor. Toplam 25 karşılaşmada ağlara 9 gol bıraktı. UEFA Gençlik Ligi'nde sarı kırmızılılarda 2 gole imzasını attı.

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Galatasaray yeni Ozan Kabak'ını buldu! Fatih Terim...

Fenerbahçe derbisinde rakip ağlara iki gol gönderen Atalay Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim'in de yakın gözlemi altında.

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