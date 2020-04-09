''Hagi gölgeyi sever''
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Tugay Kerimoğlu, Gheorghe Hagi'yle oynadığı dönemden bir anısını paylaştı.
Bein Sports Haber kanalına konuşan Kerimoğlu, Melih Şendil'in "Futbolcular sıcağı hiç sevmez. Şimdi maçlar haziranda oynandı diyelim, nasıl etkileyecek? Hagi, Ali Sami Yen'de gölgede beklerdi" sözleri üzerine "Biz ona 'Gelme' derdik. Gölgede 10 dakika dinlenir ve sahne alırdı" ifadelerini kullandı. Tugay Kerimoğlu ayrıca, "Puan farkının çok açık olmadığı bir ligden bahsediyoruz" diyerek liglere kaldığın yerden devam edilmesi taraftarı olduğunu söyledi.
ADAYIM EMRE
Fenerbahçe sportif direktörlüğüne Emre Belözoğlu'nu öneren Kerimoğlu, "Eğer futbolu bırakacak olursa, benim adayım Emre Belözoğlu'dur. Edindiği tecrübeler, şu anki futbol ortamında kimde var" diye konuştu.
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