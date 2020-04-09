09 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

''Hagi gölgeyi sever''

''Hagi gölgeyi sever''
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

Galatasaray'ın önemli isimlerinden , 'yle oynadığı dönemden bir anısını paylaştı.

Bein Sports Haber kanalına konuşan Kerimoğlu, Melih Şendil'in "Futbolcular sıcağı hiç sevmez. Şimdi maçlar haziranda oynandı diyelim, nasıl etkileyecek? Hagi, Ali Sami Yen'de gölgede beklerdi" sözleri üzerine "Biz ona 'Gelme' derdik. Gölgede 10 dakika dinlenir ve sahne alırdı" ifadelerini kullandı. ayrıca, "Puan farkının çok açık olmadığı bir ligden bahsediyoruz" diyerek liglere kaldığın yerden devam edilmesi taraftarı olduğunu söyledi.

ADAYIM EMRE
Fenerbahçe sportif direktörlüğüne Emre Belözoğlu'nu öneren Kerimoğlu, "Eğer futbolu bırakacak olursa, benim adayım Emre Belözoğlu'dur. Edindiği tecrübeler, şu anki ortamında kimde var" diye konuştu.

Terim onayı verdi! G.Saray'a Brezilyalı 10 numara... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da 9 milyon euroluk problem Galatasaray'da 9 milyon euroluk problem
Uğurcan Çakır Sörloth'a meydan okudu! Uğurcan Çakır Sörloth'a meydan okudu!
Terim onayı verdi! G.Saray'a Brezilyalı 10 numara... Terim onayı verdi! G.Saray'a Brezilyalı 10 numara...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör