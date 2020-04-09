09 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Mario Lemina: Sizleri çok özledim

Mario Lemina: Sizleri çok özledim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Oynadığı futbolla Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan Mario Lemina tribünleri özledi.

İnstagram'dan bir fotoğraf paylaşam Gabonlu yıldız, "Sevgili Galatasaray taraftarları sizleri çok özledim" diye yazdı. ve sarı-kırmızı kalp emojileri de eklediği paylaşım 120 bin üzerinde beğeni ve 2 binden çok yorum aldı.

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