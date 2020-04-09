09 Nisan 2020, Perşembe
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Mario Lemina: Sizleri çok özledim
Oynadığı futbolla Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan Mario Lemina tribünleri özledi.
İnstagram'dan bir fotoğraf paylaşam Gabonlu yıldız, "Sevgili Galatasaray taraftarları sizleri çok özledim" diye yazdı. Aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri de eklediği paylaşım 120 bin üzerinde beğeni ve 2 binden çok yorum aldı.
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