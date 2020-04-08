08 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da kıran kırana maaş pazarlığı! Tam 20 milyon euro...

Kıran kırana pazarlık! Tam 20 milyon Euro...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında tüm dünyada spor faaliyetleri durdurulmuş ve ekonomik kayıp milyarlarca Euro'larla ifade edilmeye başlanmıştı. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, oyuncularıyla anlaşma zemini arayıp indirim talep ederken da bu yola başvurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar 15 Mart'a kadar derbisine kadarki tüm hak edişleri ödeyerek o tarihten sonraki ödenecek 20 milyon Euro için oyuncularla kıran kırana pazarlık yapacak. İşte detaylar...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında yayılan bir salgın haline gelen teni tip corona virüsünün yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle milyonlarca euro gelir kaybına uğrayan 'da yönetim kurulu, takımının maaş bütçesini düşürmek için harekete geçti.

Sarı kırmızılı yöneticiler en kısa sürede A takım oyuncuları ve profesyonellerle görüşerek ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek. Yıllık bütçesi 68 milyon Euro olan Galatasaray Futbol A Takımı'nda bugüne dek oyunculara ve profesyonellere 35 milyon Euro ödeme yapıldı. Hürriyet'in haberine göre 'deki son maçını 15 Mart'ta 'la oynayan sarı kırmızılı ekipte bu tarihe kadar olan hak edişlerin tamamı ödenecek. 6.5 milyon euro da ocak ve şubat aylarından alacakları bulunan futbolcular böylelikle 41.5 milyon Euroluk hak edişlerini tam olarak alacak.

Galatasaray'a yeni forvet Dario Vizinger!

KAZANÇLARI ORANINDA İNDİRİM

Geri kalan 26.5 milyon euronun içinden bonservis taksitleri çıkarılınca futbolculara yaklaşık 20 milyon euro daha ödenmesi gerekiyor. Yöneticiler, 15 Mart'tan sonraki alacakları kapsayan 20 milyon euroluk bölüm için oyuncular ve profesyoneller ile tek tek görüşerek toplam rakamı indirmeye çalışacak. Kulübün finans uzmanları konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sundu. Raporda, maçların oynanmaması nedeniyle yaşanan gelir kaybı ile bundan sonra yaşanması muhtemel kayıplar konusunda bilgi verildi. Başkan ve yönetimi, hazırlanan bu rapor doğrultusunda futbolculardan ve profesyonellerinden 'kazançları oranında' indirim isteyecek.

Galatasaray'a Diagne piyangosu!

İŞTE GALATASARAY'DA OYUNCULARIN KAZANDIĞI ÜCRETLER

5 milyon euro

Sofiane Feghouli 3 milyon 850 bin euro

3 milyon 575 bin euro

Younnes Belhanda 3 milyon 350 bin euro

Jean Michael Seri 2.8 milyon euro

Mariano 2.3 milyon euro

Mario Lemina 2 milyon 50 bin euro

Yuto nagatomo 2 milyon euro

1 milyon 895 bin euro

Emre Akbaba 1 milyon 750 bin euro

Linnes 1.4 milyon euro

900 bin euro

Marcelo Saracchi 700 bin euro

400 bin euro

Luyindama 1 milyon 50 bin euro

Marcao 800 bin euro

Henry Onyekuru 650 bin euro

Jesse Sekidika 125 bin euro

Florin Andone 2.5 milyon euro

Jimmy Durmaz 6 milyon TL

Şener Özbayraklı 6 milyon TL

Selçuk inan 4 milyon TL

Okan Kocuk 2.5 milyon TL

Taylan Antalyalı 2 milyon TL

3.5 milyon TL

Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'a yeni forvet! 24 maç 18 gol... Galatasaray'a yeni forvet! 24 maç 18 gol...
Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor!
Galatasaray'a Diagne piyangosu! Galatasaray'a Diagne piyangosu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör