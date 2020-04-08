Galatasaray'da kıran kırana maaş pazarlığı! Tam 20 milyon euro...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında tüm dünyada spor faaliyetleri durdurulmuş ve ekonomik kayıp milyarlarca Euro'larla ifade edilmeye başlanmıştı. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, oyuncularıyla anlaşma zemini arayıp indirim talep ederken Galatasaray da bu yola başvurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar 15 Mart'a kadar Beşiktaş derbisine kadarki tüm hak edişleri ödeyerek o tarihten sonraki ödenecek 20 milyon Euro için oyuncularla kıran kırana pazarlık yapacak. İşte detaylar...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında yayılan bir salgın haline gelen teni tip corona virüsünün yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle milyonlarca euro gelir kaybına uğrayan Galatasaray'da yönetim kurulu, futbol takımının maaş bütçesini düşürmek için harekete geçti.
Sarı kırmızılı yöneticiler en kısa sürede A takım oyuncuları ve profesyonellerle görüşerek ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek. Yıllık bütçesi 68 milyon Euro olan Galatasaray Futbol A Takımı'nda bugüne dek oyunculara ve profesyonellere 35 milyon Euro ödeme yapıldı. Hürriyet'in haberine göre Süper Lig'deki son maçını 15 Mart'ta Beşiktaş'la oynayan sarı kırmızılı ekipte bu tarihe kadar olan hak edişlerin tamamı ödenecek. 6.5 milyon euro da ocak ve şubat aylarından alacakları bulunan futbolcular böylelikle 41.5 milyon Euroluk hak edişlerini tam olarak alacak.
KAZANÇLARI ORANINDA İNDİRİM
Geri kalan 26.5 milyon euronun içinden bonservis taksitleri çıkarılınca futbolculara yaklaşık 20 milyon euro daha ödenmesi gerekiyor. Yöneticiler, 15 Mart'tan sonraki alacakları kapsayan 20 milyon euroluk bölüm için oyuncular ve profesyoneller ile tek tek görüşerek toplam rakamı indirmeye çalışacak. Kulübün finans uzmanları konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sundu. Raporda, maçların oynanmaması nedeniyle yaşanan gelir kaybı ile bundan sonra yaşanması muhtemel kayıplar konusunda bilgi verildi. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, hazırlanan bu rapor doğrultusunda futbolculardan ve profesyonellerinden 'kazançları oranında' indirim isteyecek.
İŞTE GALATASARAY'DA OYUNCULARIN KAZANDIĞI ÜCRETLER
Radamel Falcao 5 milyon euro
Sofiane Feghouli 3 milyon 850 bin euro
Fernando Muslera 3 milyon 575 bin euro
Younnes Belhanda 3 milyon 350 bin euro
Jean Michael Seri 2.8 milyon euro
Mariano 2.3 milyon euro
Mario Lemina 2 milyon 50 bin euro
Yuto nagatomo 2 milyon euro
Ryan Donk 1 milyon 895 bin euro
Emre Akbaba 1 milyon 750 bin euro
Linnes 1.4 milyon euro
Ahmet Çalık 900 bin euro
Marcelo Saracchi 700 bin euro
Ömer Bayram 400 bin euro
Luyindama 1 milyon 50 bin euro
Marcao 800 bin euro
Henry Onyekuru 650 bin euro
Jesse Sekidika 125 bin euro
Florin Andone 2.5 milyon euro
Jimmy Durmaz 6 milyon TL
Şener Özbayraklı 6 milyon TL
Selçuk inan 4 milyon TL
Okan Kocuk 2.5 milyon TL
Taylan Antalyalı 2 milyon TL
Adem Büyük 3.5 milyon TL
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