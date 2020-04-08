08 Nisan 2020, Çarşamba

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara...

Corona virüsü nediyle liglere verilen arayı değerlendiren Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Aslan Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahasını listesine aldı. Görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 19:07
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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara...

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 40 puan toplayan Galatasaray'da corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması hız kazandı.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara...

Teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olması sonrası transfer girişimlerini hızlandıran sarı kırmızılı kulüp Brezilyalı 10 numarayı listesine aldı.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara...

Sarı-Kırmızılılar, Vasco da Gama'da forma giyen Andrey'i gündemine aldı. 22 yaşındaki oyuncu için girişimler de yapıldı.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara...

Andrey ile İtalyan ekibi Sampdoria da ilgileniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu transfere onay verdi. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara...

1,5 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde bitiyor. Genç oyuncu, bu sezon Copa Sudamericana'da oynanan 2 maçta da 90 dakika saha kaldı.

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