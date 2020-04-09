Galatasaray'da 9 milyon euroluk problem

Diagne, Belhanda ve Babel’in maliyeti yıllık 9 milyon Euro. Problemli karakterlere sahip olan 3 futbolcuya salgın ortamında teklif de gelmedi.

Galatasaray'ın elden çıkartmaya çalıştığı 3 oyuncu Diagne, Belhanda ve Babel'de işler planlandığı gibi gitmiyor. Yıllık maliyeti bonuslarla birlikte 9 milyon Euro'yu bulan 3 futbolcuya corona virüsü salgını ortamında ciddi bir teklif gelmedi.



TERİM ONAYI VERDİ AMA…



Diagne, Belhanda ve Babel' maaş indirimi teklifine de sıcak bakmadığı ifade edliyor. Sedace Belhanda'nın yeni kontrat ile birlikte indirime gidebileceği belirtiliyor.

FUTBOLCULAR GERİ ADIM ATMIYOR



3 futbolcu Avrupa'da bir takıma gittiklerinde G.Saray'da kazandıkları parayı almaları neredeyse imkansız. İşte tüm sorun da burada başlıyor. Futbolcular yüksek gelirden vazgeçmiyor



GALATASARAY İÇİN BÜYÜK YÜK



Galatasaray ise bonuslarla 9 milyon Euro'yu bulan maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sarı- Kırmızılı yönetim aynı zamanda kasaya da para koyarak transfere kaynak yaratmayı hedefliyor.

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