09 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da 9 milyon euroluk problem

Galatasaray'da 9 milyon euroluk problem
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Diagne, ve ’in maliyeti yıllık 9 milyon . Problemli karakterlere sahip olan 3 futbolcuya salgın ortamında teklif de gelmedi.

'ın elden çıkartmaya çalıştığı 3 oyuncu Diagne, ve 'de işler planlandığı gibi gitmiyor. Yıllık maliyeti bonuslarla birlikte 9 milyon 'yu bulan 3 futbolcuya corona virüsü salgını ortamında ciddi bir teklif gelmedi.

TERİM ONAYI VERDİ AMA…

Diagne, Belhanda ve Babel' maaş indirimi teklifine de sıcak bakmadığı ifade edliyor. Sedace Belhanda'nın yeni kontrat ile birlikte indirime gidebileceği belirtiliyor.

Terim onayı verdi! G.Saray'a Brezilyalı 10 numara... haberin devamı

FUTBOLCULAR GERİ ADIM ATMIYOR

3 futbolcu Avrupa'da bir takıma gittiklerinde G.Saray'da kazandıkları parayı almaları neredeyse imkansız. İşte tüm sorun da burada başlıyor. Futbolcular yüksek gelirden vazgeçmiyor

GALATASARAY İÇİN BÜYÜK YÜK

Galatasaray ise bonuslarla 9 milyon Euro'yu bulan maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sarı- Kırmızılı yönetim aynı zamanda kasaya da para koyarak transfere kaynak yaratmayı hedefliyor.

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