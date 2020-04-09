Mariano'nun yerine sürpriz isim!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim karantina günlerinde boş durmuyor ve oyuncu izlemeye devam ediyor. Deneyimli teknik adamın son keşfi Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp forması giyen Aurelio Buta olduğu öğrenildi.
Mariano önümüzdeki sezon yok… Linnes ile Galatasaray'ın birinci sağ beki olacak kalitede değil. 34 yaşındaki Mariano'yu bile kesemedi. Nazım Sangare ise Antalyaspor'la sözleşme imzaladı. Fatih Terim'in bu veriler ışığında karantina günlerinde sağ bek transferi üzerine de çalışmalar yaptığı bildirildi.
Terim'in WyScout üzerinden izleyip beğendiği sağ bekin ise Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta olduğu belirtildi. Başarılı bir sezon geçiren Buta'nın 28 maçta 2 gol ve 6 asistle oynamasının yanı sıra sağ kanadın her bölgesinde oynayabilmesi de Terim'in dikkatini çekmiş durumda...
Royal Antwerp ile bir yıl daha anlaşması bulunan 23 yaşındaki Buta için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
MARIANO HARİKA BİR OYUNCU
Atletico MG Sportif Direktörü Mattos, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mariano'nun transferi hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncuyla anılmalarıyla ilgili olarak, "Mariano'yu hepimiz biliyoruz. Harika bir oyuncu. Ancak finansal geleceğimizin ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda onun için bir teklif hazırlamak zor" dedi.
ALTERNATİF SEKIDIKA
Fatih Terim'in sağ bek mevki için bir başka planının ise devre arasında Eskişehirspor'dan alınan Sekidika olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray'da sağ açık oynamayacağına kanaat getirdiği ama sağ bekte oynatabilmek için üzerinde çalışma kararı aldığı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...