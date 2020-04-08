08 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da sponsor krizi kapıda

Sponsor krizi kapıda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

Koronavırüs krizi tüm iş dünyasını vururken, büyük şirketler öncelikle ayakta kalmak için sponsorluk anlaşmalarını feshetmeye başladı.

Koronavırüs krizi tüm iş dünyasını vururken, büyük şirketler öncelikle ayakta kalmak için sponsorluk anlaşmalarını feshetmeye başladı. Yaklaşık 40 sponsoru bulunan Galatasaray'da büyük bir risk ile karşı karşıya... Sponsor firmalardan şimdiye kadar iptal için başvuru olmasa da ödemelerin ötelenmesi için talep geldiği öğrenildi.

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