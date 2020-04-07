Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 transfer çalımı birden!

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen ve listesi giderek genişleyen Galatasaray, 4'ü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular olmak üzere öncelik verdiği 5 futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte Fanatik'in haberine göre, Galaasaray'ın hedefindeki 5 isim...