07 Nisan 2020, Salı

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 transfer çalımı birden!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Yeni sezonda takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen Cimbom, 4'ü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular olmak üzere tam 5 ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 18:40
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 transfer çalımı birden!

Geçen sezondan bu yana kadrodaki yerli oyuncu sayısını yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, kaliteli isimlerin yüksek bonservisleri nedeniyle yabancılara yönelmiş ve kiralama formülü üzerinden gitmişti.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 transfer çalımı birden!

Ancak bu yaz mutlaka kaliteli Türk oyuncular kadroya katılacak. Çalışmalara devre arasında başlayan Cimbom, yeni sezonda yaş ortalamasını da düşürmeyi amaçlıyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 transfer çalımı birden!

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen ve listesi giderek genişleyen Galatasaray, 4'ü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular olmak üzere öncelik verdiği 5 futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte Fanatik'in haberine göre, Galaasaray'ın hedefindeki 5 isim...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 transfer çalımı birden!

EMRE KILINÇ OLMAZSA OLMAZ

21 lig maçı 7 gol, 4 asist... Sivasspor'a bu sezon müthiş katkı sağlayan Emre Kılınç, lig bitiminde aynı Mert Hakan gibi serbest kalacak.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 transfer çalımı birden!

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Yönetim, devre arasında Yiğido'nun iki yıldızıyla da el sıkıştı. Taraflar arasında sadece sözleşme süresi ve rakam belirlenecek.

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